В ході української торгової місії в Малайзії досягнуто домовленості щодо експорту до Малайзії українських томатів та яблук.
Дивися повний текст Малайзія купуватиме українські помідори та яблука.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:50
Малайзія купуватиме українські помідори та яблука
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Малайзія купуватиме українські помідори та яблука.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:50
В собственных супермаркетах турецкие помидоры и польские яблоки, зато в малазию что-то там договорились продавать.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:37
Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:45
Во первых Мыкола Янович таки понастроил овощехранилищ и именно поэтому у нас сейчас нет такого сумашедшего сезонного колебания цен на овощи. А во вторых ума не приложу почему это отсутствие хранилищ мешает нашим агарраиям чего-то продавать в свои супермаркеты, но не не помешает продавать в Малазию? Как по мне имеем очередной приступ ИБД очередного фейсбучного чиновника.
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