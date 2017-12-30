Малайзія купуватиме українські помідори та яблука

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 14:10
хм, живу в Бучачі в нас тут 400 гектар Яблук, груш, малин і всьгої органіки хз хто це зїсть і не дорого 15 грн. кілограм колись 3 роки тому польські були тепер тільки наші, Чернівці, Закарпаття гігантські сади з поливами, прививками, складами
Додано: Суб 27 січ, 2018 15:09
Додано: Пон 29 січ, 2018 20:04
Тада ты наверно лучше знаешь.
Или тебе знать необязательно ты революционным чутьем все определяешь?
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