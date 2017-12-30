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Малайзія купуватиме
українські помідори та яблука

Малайзія купуватиме українські помідори та яблука
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 14:10

хм, живу в Бучачі в нас тут 400 гектар Яблук, груш, малин і всьгої органіки хз хто це зїсть і не дорого 15 грн. кілограм колись 3 роки тому польські були тепер тільки наші, Чернівці, Закарпаття гігантські сади з поливами, прививками, складами
hnytka
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 15:09

  rytton написав:Неужели в Малайзии свои яблоки не растут?
Не растут. Вот помидоры без проблем, на сколько я понимаю. Очередные прожекты :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 20:04

  BIGor написав:
  vitali_kalinin написав:Во первых Мыкола Янович таки понастроил овощехранилищ

Бред сумасшедшего!

Тада ты наверно лучше знаешь.
http://lmgtfy.com/?q=%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89
Или тебе знать необязательно ты революционным чутьем все определяешь?
vitali_kalinin
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