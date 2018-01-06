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НКРЗІ визначила початкову вартість 4G-ліцензій в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:55
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), провела розкриття конвертів з ціновими пропозиціями операторів за ліцензії на 4G-зв'язок в діапазоні 2600МГц і визначила початкову вартість за кожним з семи лотів.
Дивися повний текст НКРЗІ визначила початкову вартість 4G-ліцензій в діапазоні 2600МГц
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:55
ці три учасники? щось тут не те, неповна інформація
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