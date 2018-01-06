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НКРЗІ визначила початкову
вартість 4G-ліцензій в...

НКРЗІ визначила початкову вартість 4G-ліцензій в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:55

НКРЗІ визначила початкову вартість 4G-ліцензій в...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), провела розкриття конвертів з ціновими пропозиціями операторів за ліцензії на 4G-зв'язок в діапазоні 2600МГц і визначила початкову вартість за кожним з семи лотів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:55

ці три учасники? щось тут не те, неповна інформація
Всюдиносапхайчик
 
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