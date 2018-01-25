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З'ясувалося, чому робот Софія
не відповіла на запитання...

З'ясувалося, чому робот Софія не відповіла на запитання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:26

З'ясувалося, чому робот Софія не відповіла на запитання...

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці розповіли про особливості роботи робота Софії, які були сприйняті оточуючими як збої.

Дивися повний текст З'ясувалося, чому робот Софія не відповіла на запитання про корупцію в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:26

працював у режимі для інтерв’ю: він мав відповідати на заздалегідь підготовлені питання

це як, читати з листочка?
цей робот і є "проривом" в штучному інтелекті? :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:31

Re: З'ясувалося, чому робот Софія не відповіла на запитання.

Ну не шмогла она, не шмогла.. :)
Востаннє редагувалось fokus в П'ят 26 січ, 2018 17:57, всього редагувалось 1 раз.
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:34

Re: З'ясувалося, чому робот Софія не відповіла на запитання.

та ладно. пошли отмазки.
Заздалегідь підготовлені питання, conversational mode,
Скажите проще:
Софа просто о..уела от того уровня коррупции который у нас присутствует и отключилась. :mrgreen:
Вообще Софа сегодня сделала мой день. :lol:
Alex2007
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