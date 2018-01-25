Фахівці розповіли про особливості роботи робота Софії, які були сприйняті оточуючими як збої.
Дивися повний текст З'ясувалося, чому робот Софія не відповіла на запитання про корупцію в Україні.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:26
З'ясувалося, чому робот Софія не відповіла на запитання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З'ясувалося, чому робот Софія не відповіла на запитання про корупцію в Україні.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:26
це як, читати з листочка?
цей робот і є "проривом" в штучному інтелекті? :D
Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:31
Re: З'ясувалося, чому робот Софія не відповіла на запитання.
Ну не шмогла она, не шмогла..
Востаннє редагувалось fokus в П'ят 26 січ, 2018 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:34
Re: З'ясувалося, чому робот Софія не відповіла на запитання.
та ладно. пошли отмазки.
Скажите проще:
Софа просто о..уела от того уровня коррупции который у нас присутствует и отключилась.
Вообще Софа сегодня сделала мой день.
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