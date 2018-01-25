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З квітня в Україні можуть
знову зрости ціни на...

З квітня в Україні можуть знову зрости ціни на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:20

З квітня в Україні можуть знову зрости ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
Створена нормативна база для збільшення розміру інвестиційної складової в тарифі

Дивися повний текст З квітня в Україні можуть знову зрости ціни на електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:20

Вся эта словесная мишура про Европу и раб-тарифы (символично!) маскирует простой факт - хозяевам Украины нужны ВСЕ деньги их рабов :-)
De Bil
 
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