Створена нормативна база для збільшення розміру інвестиційної складової в тарифі
Дивися повний текст З квітня в Україні можуть знову зрости ціни на електроенергію.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:20
З квітня в Україні можуть знову зрости ціни на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З квітня в Україні можуть знову зрости ціни на електроенергію.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:20
Вся эта словесная мишура про Европу и раб-тарифы (символично!) маскирует простой факт - хозяевам Украины нужны ВСЕ деньги их рабов :-)
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