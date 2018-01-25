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Україна отримає перспективу
членства в ЄС у 2021 році

Україна отримає перспективу членства в ЄС у 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:41

Україна отримає перспективу членства в ЄС у 2021 році

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент Петро Порошенко в Давосі.

Дивися повний текст Україна отримає перспективу членства в ЄС у 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:41

При поддержке Польши и Литвы - звучит крайне убедительно. Что там с "новым планом маршалла" при той же поддержке случилось никто не припоминает?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:29

не треба нам ніякі "членства в єс" і ніякі на те "перспективи". Треба, і "вже вчора", "членство в Нато" (і то тільки тому, що Україна - не Швейцарія)
verano_porteno
 
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