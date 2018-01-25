Про це заявив президент Петро Порошенко в Давосі.
Дивися повний текст Україна отримає перспективу членства в ЄС у 2021 році.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:41
Україна отримає перспективу членства в ЄС у 2021 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна отримає перспективу членства в ЄС у 2021 році.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 19:41
При поддержке Польши и Литвы - звучит крайне убедительно. Что там с "новым планом маршалла" при той же поддержке случилось никто не припоминает?
Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:29
не треба нам ніякі "членства в єс" і ніякі на те "перспективи". Треба, і "вже вчора", "членство в Нато" (і то тільки тому, що Україна - не Швейцарія)
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