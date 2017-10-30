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Канадці побудували під Дніпром
сонячну станцію за 11 млн...

Канадці побудували під Дніпром сонячну станцію за 11 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:13

Канадці побудували під Дніпром сонячну станцію за 11 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз це найпотужніша в області сонячна електростанція, побудована інвестором

Дивися повний текст Канадці побудували під Дніпром сонячну станцію за 11 млн євро.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:13

правильно! "Освоюють" щедрі українські "зелені тарифи". Хоча у Канаді (вже мовчимо про сонячні "штати" й мексику поруч із канадою) сонця відчутно більше (ніж у криму й одесі) й на значно-значно більших територіях
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