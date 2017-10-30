Зараз це найпотужніша в області сонячна електростанція, побудована інвестором
Дивися повний текст Канадці побудували під Дніпром сонячну станцію за 11 млн євро.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:13
Канадці побудували під Дніпром сонячну станцію за 11 млн...
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Дивися повний текст Канадці побудували під Дніпром сонячну станцію за 11 млн євро.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 20:13
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