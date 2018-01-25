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Міжбанк: долар знизили продажі ВКВ заради активів, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:04
Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що підвищився в четвер відносно долара на 12,02 коп., на торгах п'ятниці зміцнився на 19,66 коп., опинившись на рівні 28,5486 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар знизили продажі ВКВ заради активів, що подорожчали в нацвалюті
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:04
дайош доллар по 5 грн
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