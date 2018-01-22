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Гройсман анонсував передачу
землі у власність...

Гройсман анонсував передачу землі у власність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:46

Гройсман анонсував передачу землі у власність...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд має намір узгодити розподіл землі, яка зараз перебуває за межами об'єднаних громад.

Дивися повний текст Гройсман анонсував передачу землі у власність територіальних громад.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:46

Главы объединенных громад поднимают вопрос о том, чтобы полностью передать землю в управление этих громад», — пояснил премьер-министр. Они уже давно пытаются ее украсть
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:13

Сначала отдадим землю громадам, а потом громады отдадут земли Монсанто. Процесс пошел, господа присяжные заседатели.
alex34124
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