Уряд має намір узгодити розподіл землі, яка зараз перебуває за межами об'єднаних громад.
Дивися повний текст Гройсман анонсував передачу землі у власність територіальних громад.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:46
Гройсман анонсував передачу землі у власність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман анонсував передачу землі у власність територіальних громад.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:46
Главы объединенных громад поднимают вопрос о том, чтобы полностью передать землю в управление этих громад», — пояснил премьер-министр. Они уже давно пытаются ее украсть
Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:13
Сначала отдадим землю громадам, а потом громады отдадут земли Монсанто. Процесс пошел, господа присяжные заседатели.
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