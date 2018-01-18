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У Києві грабіжники винесли з ресторану ферми для майнінгу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:07
Пропонуємо до обговорення:
Вчора в Києві було скоєно розбійний напад на ресторан.
Дивися повний текст У Києві грабіжники винесли з ресторану ферми для майнінгу
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:07
Почему в ресторации майнят битки?
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