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У Києві грабіжники винесли з
ресторану ферми для майнінгу

У Києві грабіжники винесли з ресторану ферми для майнінгу
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:07

У Києві грабіжники винесли з ресторану ферми для майнінгу

Пропонуємо до обговорення:
Вчора в Києві було скоєно розбійний напад на ресторан.

Дивися повний текст У Києві грабіжники винесли з ресторану ферми для майнінгу.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:07

Почему в ресторации майнят битки?
papazina
 
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