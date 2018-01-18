Вчора в Києві було скоєно розбійний напад на ресторан.
Дивися повний текст У Києві грабіжники винесли з ресторану ферми для майнінгу.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:07
У Києві грабіжники винесли з ресторану ферми для майнінгу
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Дивися повний текст У Києві грабіжники винесли з ресторану ферми для майнінгу.
Додано: Суб 27 січ, 2018 02:44
дома лектричяство не по карману
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 27 січ, 2018 14:17
Додано: Суб 27 січ, 2018 18:21
В-принципе нормальный вариант, особенно если ресторан был на автономке
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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