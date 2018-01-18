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У Києві грабіжники винесли з
ресторану ферми для майнінгу

У Києві грабіжники винесли з ресторану ферми для майнінгу
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:07

У Києві грабіжники винесли з ресторану ферми для майнінгу

Пропонуємо до обговорення:
Вчора в Києві було скоєно розбійний напад на ресторан.

Дивися повний текст У Києві грабіжники винесли з ресторану ферми для майнінгу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:07

Почему в ресторации майнят битки?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 02:44

дома лектричяство не по карману
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 14:17

  antonivs3 написав:дома лектричяство не по карману

Лучше бы они хавчику внимание уделяли - прямым своим обязаностям
papazina
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 15:15

Отопление ресторана от Фермы что ли было?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 16:01

сбу?
nitra
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:21

  BBC написав:Отопление ресторана от Фермы что ли было?


В-принципе нормальный вариант, особенно если ресторан был на автономке :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:25

papazina на хавчике даже мильонером не станешь, не говоря уже кукловодом дивного нового мира
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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