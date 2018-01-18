Вчора в Києві було скоєно розбійний напад на ресторан.
Дивися повний текст У Києві грабіжники винесли з ресторану ферми для майнінгу.
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 23:07
У Києві грабіжники винесли з ресторану ферми для майнінгу
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Дивися повний текст У Києві грабіжники винесли з ресторану ферми для майнінгу.
Додано: Суб 27 січ, 2018 02:44
дома лектричяство не по карману
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 27 січ, 2018 14:17
Додано: Суб 27 січ, 2018 18:21
В-принципе нормальный вариант, особенно если ресторан был на автономке
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 27 січ, 2018 23:25
papazina на хавчике даже мильонером не станешь, не говоря уже кукловодом дивного нового мира
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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