Про це у Facebook повідомив радник голови Державного агентства з питань електронного урядування України Костянтин Ярмоленко.
Дивися повний текст Давос-2018: Україна увійшла до списку лідерів з впровадження блокчейна.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 00:48
Давос-2018: Україна увійшла до списку лідерів з...
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Дивися повний текст Давос-2018: Україна увійшла до списку лідерів з впровадження блокчейна.
Додано: Суб 27 січ, 2018 00:48
який бльокланцюг?????? закордонний паспорт за три місяці не можуть надрукувати....
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