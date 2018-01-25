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Давос-2018: Україна увійшла
до списку лідерів з...

Давос-2018: Україна увійшла до списку лідерів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 00:48

Давос-2018: Україна увійшла до списку лідерів з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у Facebook повідомив радник голови Державного агентства з питань електронного урядування України Костянтин Ярмоленко.

Дивися повний текст Давос-2018: Україна увійшла до списку лідерів з впровадження блокчейна.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 00:48

який бльокланцюг?????? закордонний паспорт за три місяці не можуть надрукувати....
chieff
 
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