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Кличку підвищили зарплату,
поки він був у відрядженні

Кличку підвищили зарплату, поки він був у відрядженні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 07:19

Кличку підвищили зарплату, поки він був у відрядженні

Пропонуємо до обговорення:
Меру Києва Віталію Кличку збільшили зарплату в 1,5 рази.

Дивися повний текст Кличку підвищили зарплату, поки він був у відрядженні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 07:19

А что там с Гонтаревой?
Кто ей зарплату платит
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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