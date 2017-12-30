Меру Києва Віталію Кличку збільшили зарплату в 1,5 рази.
Дивися повний текст Кличку підвищили зарплату, поки він був у відрядженні.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 07:19
Кличку підвищили зарплату, поки він був у відрядженні
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Дивися повний текст Кличку підвищили зарплату, поки він був у відрядженні.
Додано: Суб 27 січ, 2018 07:19
А что там с Гонтаревой?
Кто ей зарплату платит
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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