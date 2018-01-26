У 2018 році на українських автолюбителів чекає посилення відповідальності за порушення ПДР.
Дивися повний текст Які штрафи в Україні найбільше лякають автомобілістів (інфографіка).
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Додано: Суб 27 січ, 2018 09:47
Які штрафи в Україні найбільше лякають автомобілістів...
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Дивися повний текст Які штрафи в Україні найбільше лякають автомобілістів (інфографіка).
Додано: Суб 27 січ, 2018 09:47
Кто знает какой штраф за привышение скорости на 5 км в городе? 55 км/ч
Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих.
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