У Києві встановили 1,4 тис. відеокамер для спостереження.
Дивися повний текст Встановлені камери відеоспостереження в столиці оснащені смарт-функціями.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 10:23
Встановлені камери відеоспостереження в столиці оснащені...
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Дивися повний текст Встановлені камери відеоспостереження в столиці оснащені смарт-функціями.
Додано: Суб 27 січ, 2018 10:23
А в Верховной Раде почему не поставили ? Хотим камеры в Верховной Зраде, в столовой ОБЯЗАТЕЛЬНО, В кабмине, администрации президента, в рабочих кабинетах ВСЕХ министров.......
Додано: Суб 27 січ, 2018 12:45
Чому водії не мають доступу до цих камер у випадку ДТП? На що йдуть наші податки?
Але є окремі сайти, де можна придбати хвилину відео за 1000 грн, це з камер які встановлено за наші гроші?
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