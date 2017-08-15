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Встановлені камери відеоспостереження
в столиці оснащені...

Встановлені камери відеоспостереження в столиці оснащені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 10:23

Встановлені камери відеоспостереження в столиці оснащені...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві встановили 1,4 тис. відеокамер для спостереження.

Дивися повний текст Встановлені камери відеоспостереження в столиці оснащені смарт-функціями.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 10:23

А в Верховной Раде почему не поставили ? Хотим камеры в Верховной Зраде, в столовой ОБЯЗАТЕЛЬНО, В кабмине, администрации президента, в рабочих кабинетах ВСЕХ министров.......
lwa
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 12:45

Чому водії не мають доступу до цих камер у випадку ДТП? На що йдуть наші податки?
Але є окремі сайти, де можна придбати хвилину відео за 1000 грн, це з камер які встановлено за наші гроші?
Rainbow
 
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