Співзасновник Apple Стів Возняк купував біткойни по $700, а продав їх у грудні 2017 року за курсом $20 000 за штуку.
Дивися повний текст Стів Возняк: «Я продав усі свої біткойни».
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Додано: Суб 27 січ, 2018 11:24
Стів Возняк: «Я продав усі свої біткойни»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стів Возняк: «Я продав усі свої біткойни».
Додано: Суб 27 січ, 2018 11:24
Класні новини, особливо якщо врахувати, що BTC ніколи не торгувався по 20 000 доларів, а він їх продав саме по 20 000. Доречі, якщо подивитися на статитсику торгівлі, то отсяг торгів при ціні 19 000+ був порівняно невеликим, а тепер з новин дізнаємося, що всі продали саме на піку :-)
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