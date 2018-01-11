RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стів Возняк: «Я продав
усі свої біткойни»

Стів Возняк: «Я продав усі свої біткойни»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 11:24

Стів Возняк: «Я продав усі свої біткойни»

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник Apple Стів Возняк купував біткойни по $700, а продав їх у грудні 2017 року за курсом $20 000 за штуку.

Дивися повний текст Стів Возняк: «Я продав усі свої біткойни».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79606
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 11:24

Класні новини, особливо якщо врахувати, що BTC ніколи не торгувався по 20 000 доларів, а він їх продав саме по 20 000. Доречі, якщо подивитися на статитсику торгівлі, то отсяг торгів при ціні 19 000+ був порівняно невеликим, а тепер з новин дізнаємося, що всі продали саме на піку :-)
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 450
З нами з: 05.03.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Бразилії грабіжники вимагати видати їм біткойни у...
R2 » Чет 18 січ, 2018 18:55
1 161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 18:55
драйвер
У 2017 році українці стали більше довіряти свої гроші банкам
R2 » Сер 17 січ, 2018 20:42
3 271
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 21:04
yanyura
"Роснефть" продала всі свої заправки в Україні
R2 » Чет 11 січ, 2018 09:52
5 445
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 11:40
yulehm
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12342)
27.01.2018 12:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.