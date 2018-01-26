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США розширили санкції проти Росії через агресію в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 січ, 2018 12:26
Пропонуємо до обговорення:
США розширили санкції проти приватних осіб і компаній РФ через російську агресію в Україні.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 12:26
Сомневаюсь что змусять. Боюсь что на него не имеет влияния никто.
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otg
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