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Сорос розкритикував
Facebook і Google

Сорос розкритикував Facebook і Google
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 12:48

Сорос розкритикував Facebook і Google

Пропонуємо до обговорення:
Під час виступу на економічному форумі в Давосі Сорос вказав, що Facebook і Google вже контролюють половину всіх доходів від реклами в інтернеті.

Дивися повний текст Сорос розкритикував Facebook і Google.
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