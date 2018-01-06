|
|
Сорос розкритикував Facebook і Google
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 січ, 2018 12:48
Пропонуємо до обговорення:
Під час виступу на економічному форумі в Давосі Сорос вказав, що Facebook і Google вже контролюють половину всіх доходів від реклами в інтернеті.
Дивися повний текст Сорос розкритикував Facebook і Google
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79606
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|299
|
П'ят 12 січ, 2018 09:47
ssnet
|
|1
|298
|
|
|21
|1688
|
Нед 07 січ, 2018 23:45
civ
реклама