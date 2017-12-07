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Австралійська батарея Ілона
Маска за кілька днів...

Австралійська батарея Ілона Маска за кілька днів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 12:50

Австралійська батарея Ілона Маска за кілька днів...

Пропонуємо до обговорення:
Австралійська система батарей Tesla заробила своїм власникам близько мільйона австралійських доларів ($800 000 доларів США) протягом всього кілька днів.

Дивися повний текст Австралійська батарея Ілона Маска за кілька днів принесла мільйонний прибуток.
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 12:50

"...аккумулятор Tesla Powerpack смог доставить электроэнергию за 1000 километров...".
Электроэнергию доставляет ЛЭП (линия электропередачи).
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