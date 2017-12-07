Австралійська батарея Ілона Маска за кілька днів...
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Radon написав:Местные власти не смогли обеспечить соразмерного развития традиционной энергетики, которая смогла бы обеспечить поставки электроэнергии в безветренную или пасмурную погоду, потому энергосистема штата пережила за последнее время несколько крупных блэкаутов"... (c)
Від кількаденного блекаута цей накопичувач все одно не врятує.
так он для этого и не предназначен. его задача сглаживать пики генерации и потребление, с чем успешно справляется. а уж сколько было воплей, когда маск через твитер предложит построить эту станцию в рекордные сроки а если нет то отдать бесплатно, ух. но как видим, скептики поели тунца
p_a_l написав:Пусть лучше напишут сколько энергии теряется в этих аккумуляторах. Ездят по ушам. Эти аккумуляторы все равно что конденсаторы в схемах, нужны для того чтобы сглаживать пики потребления. Не хватает мощности, вот пожалуйста есть запас в аккумуляторах, который постоянно сам потребляет энергию. Саморазряд аккумуляторов никто не отменял.
кухонный искперт детектед кругом обман, кругом обман, уйду в туман, уйду в туман (с)
выключенный телефон с литиевой батарейкой быстро саморазряжается? проведите домащний эксперимент и поведайте о результатах
Так суть в том, что "сглаживать пики" это собственно и есть на данный момент основная проблема энергетики. Вырабатывать есть куча способов, проблема именно в хранении и в том, что наиболее экономичные и чистые способы выработки либо неманеврены (как АЭС) либо имеют хаотический порядок выработки (ветряки) и вырабатывают энергию тогда, когда она нужна меньше (солнечные батареи).
а потери конечно есть, но лучше запасти 70% от лишней выработки, чтобы потратить их когда будет нужно, чем не запасти ничего.