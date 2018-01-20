Лілія Гриневич назвала пріоритетні напрями змін для підвищення якості освіти.
Дивися повний текст У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість навчання у ВНЗ.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 13:30
У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість...
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Дивися повний текст У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість навчання у ВНЗ.
Додано: Суб 27 січ, 2018 13:30
Ни об чем. Единственным реальным толчком в высшем образовании может быть развитие бизнеса. Если он сформируется и будет требовать высококвалифицированных кадров, на этот спрос откликнутся вузы. Ибо спрос порождает предложение. А все то что она рассказывает х-рня на посном масле.
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