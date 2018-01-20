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У Міносвіти розповіли, як
збираються підвищувати якість...

У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 13:30

У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість...

Пропонуємо до обговорення:
Лілія Гриневич назвала пріоритетні напрями змін для підвищення якості освіти.

Дивися повний текст У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість навчання у ВНЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 13:30

Ни об чем. Единственным реальным толчком в высшем образовании может быть развитие бизнеса. Если он сформируется и будет требовать высококвалифицированных кадров, на этот спрос откликнутся вузы. Ибо спрос порождает предложение. А все то что она рассказывает х-рня на посном масле.
otg
 
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