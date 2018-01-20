RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Міносвіти розповіли, як
збираються підвищувати якість...

У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 13:30

У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість...

Пропонуємо до обговорення:
Лілія Гриневич назвала пріоритетні напрями змін для підвищення якості освіти.

Дивися повний текст У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість навчання у ВНЗ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79615
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 13:30

Ни об чем. Единственным реальным толчком в высшем образовании может быть развитие бизнеса. Если он сформируется и будет требовать высококвалифицированных кадров, на этот спрос откликнутся вузы. Ибо спрос порождает предложение. А все то что она рассказывает х-рня на посном масле.
otg
 
Повідомлень: 1579
З нами з: 14.08.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:55

А можно как-то начать евроинтеграцию с европейских зарплат преподавателям, а то статья в Scopus на половину годичного заработка тянет!!! :)))
olegpm16
Аватар користувача
 
Повідомлень: 380
З нами з: 02.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:46

  olegpm16 написав:А можно как-то начать евроинтеграцию с европейских зарплат преподавателям, а то статья в Scopus на половину годичного заработка тянет!!! :)))
Кто мешает зарабатывать сколько в Европе? Кто вам должен что дать?
otg
 
Повідомлень: 1579
З нами з: 14.08.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 22:42

Демографическая яма, а количество мест в ВУЗах не изменилось. Во многих ВУЗах и конкурса-то практически нет. Какое тут качество студентов.
freeze
4
 
Повідомлень: 7317
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1957 раз.
Подякували: 2707 раз.
 
Профіль
8
1
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:27

  freeze написав:Демографическая яма, а количество мест в ВУЗах не изменилось. Во многих ВУЗах и конкурса-то практически нет. Какое тут качество студентов.
при чем здесь демография? Образование тот же рынок. Конкурса не потому нет. Рынка специалистов нет. У нас образование скорее потому что папе с мамой нужно.
otg
 
Повідомлень: 1579
З нами з: 14.08.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:34

  otg написав:при чем здесь демография? Образование тот же рынок. Конкурса не потому нет. Рынка специалистов нет. У нас образование скорее потому что папе с мамой нужно.

проблем на деле очень много. начиная с воспитания и школьного образования (которое зачастую никакое), заканчивая поступлением в вуз ради бумажки.
Xirss
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 24.11.10
Подякував: 71 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 38 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозити українців збираються перепродавати
R2 » Вів 23 січ, 2018 14:45
2 127
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 00:16
Грйс-мэн
У НБУ розповіли, скільки до інфляції додасть підвищення... 1, 2
R2 » Нед 21 січ, 2018 12:20
10 865
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 11:41
kalinavalera1
Страховики розповіли, скільки водіїв авто на...
R2 » Суб 20 січ, 2018 12:42
3 218
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 січ, 2018 00:11
EKO
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12344)
28.01.2018 08:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.