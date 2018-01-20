Лілія Гриневич назвала пріоритетні напрями змін для підвищення якості освіти.
Дивися повний текст У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість навчання у ВНЗ.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 13:30
У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість...
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Дивися повний текст У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість навчання у ВНЗ.
Додано: Суб 27 січ, 2018 13:30
Ни об чем. Единственным реальным толчком в высшем образовании может быть развитие бизнеса. Если он сформируется и будет требовать высококвалифицированных кадров, на этот спрос откликнутся вузы. Ибо спрос порождает предложение. А все то что она рассказывает х-рня на посном масле.
Додано: Суб 27 січ, 2018 19:55
А можно как-то начать евроинтеграцию с европейских зарплат преподавателям, а то статья в Scopus на половину годичного заработка тянет!!! :)))
Додано: Суб 27 січ, 2018 20:46
Додано: Суб 27 січ, 2018 22:42
Демографическая яма, а количество мест в ВУЗах не изменилось. Во многих ВУЗах и конкурса-то практически нет. Какое тут качество студентов.
Додано: Суб 27 січ, 2018 23:27
при чем здесь демография? Образование тот же рынок. Конкурса не потому нет. Рынка специалистов нет. У нас образование скорее потому что папе с мамой нужно.
Додано: Суб 27 січ, 2018 23:34
проблем на деле очень много. начиная с воспитания и школьного образования (которое зачастую никакое), заканчивая поступлением в вуз ради бумажки.
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