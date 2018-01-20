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У Міносвіти розповіли, як
збираються підвищувати якість...

У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 14:18

  wild2006 написав:
Ну, а инжинеры это даже не смешно - либо 100% копипаста, либо иное воровство, либо прямая лицензия, либо жуткое говнище, исключений было немного...
Здесь где то Вы правы. Я уже говорил что высшее образование изначально у нас не правильно было заточено. Готовили не специалиста, а всезнайку. Вот и знали такие спецы в общем все, а конкретно ничего. И вот приходит такой человек на работу, а ему говорят забудь все что учили ВУЗе будем начинать учиться по новому.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 15:47

Re: У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість.

  otg написав:Полное непонимание проблемы. Зачем вам госзаказы и финансирование обучения тем кто потом никогда не найдет себе работы?. Вы остались далеко в СССР и рассуждаете с тех соображений.


Ого які круторинкові викладки. Тобто ніхто ніколи не знаходить роботи, отримавши українську вищу освіту?
Може тоді і в школах відмінити держпідтримку, а то обходяться майже у 200 млрд.? Та і поліція і медики могли би самі викручуватись, мають зброю чи скальпель?
Зараз ще і суттєва конкуренція з польського, німецького і т.д. боків, які беруть наших дітей на безоплатне навчання та й ще зі стипендійними програмами. В нас же кожен рік знижується відсоток стипендіатів, зростає плата за навчання. Звичайно, якщо ринок праці розширюється у сфері виготовлення автокабелів чи ще якоїсь такої ж продукції, то навіть середня освіта зовсім не потрібна.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 16:29

Re: У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість.

Отменить-то можно, но это приведет только к социальной напряженности.
То есть бы*** рано или поздно выйдет на улицы громить все что увидит.
wild2006
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:38

  Ой+ написав:
  otg написав:Полное непонимание проблемы. Зачем вам госзаказы и финансирование обучения тем кто потом никогда не найдет себе работы?. Вы остались далеко в СССР и рассуждаете с тех соображений.


Ого які круторинкові викладки. Тобто ніхто ніколи не знаходить роботи, отримавши українську вищу освіту?
Може тоді і в школах відмінити держпідтримку, а то обходяться майже у 200 млрд.? Та і поліція і медики могли би самі викручуватись, мають зброю чи скальпель?
Зараз ще і суттєва конкуренція з польського, німецького і т.д. боків, які беруть наших дітей на безоплатне навчання та й ще зі стипендійними програмами. В нас же кожен рік знижується відсоток стипендіатів, зростає плата за навчання. Звичайно, якщо ринок праці розширюється у сфері виготовлення автокабелів чи ще якоїсь такої ж продукції, то навіть середня освіта зовсім не потрібна.
Ну понятно. Совок жил, совок жив, совок дальше будет жить :) Да 70% выпустников не находят себе работы по специальности. Мы превратились в страну сплошных "юристов" и "экономистов" но потребность рынка на порядки ниже. Вот и маемо, то що маемо. Уровень образования скатился н ниже плинтуса. И про Польшу не рассксхазывайте. Опять же из оперы чув звiн,але не знае де вiн
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:52

  otg написав:
  slavek написав:
Это если сравнивать частные украинские школы с госшколами за рубежом, сравните сравнимое.

Вы знакомы с системой образования в Греции, Испании, Португалии? Так зачем вставляете свои 5 коп если по этому вопросу ничего не знаете?


Я знаю систему школьного образования в США и Израиле (конкретно Нью-Йорке и Тель-Авиве).
30 лет назад работал в советской высшей школе, так что на 5 копеек опыта хватит
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:53

  otg написав:Здесь где то Вы правы. Я уже говорил что высшее образование изначально у нас не правильно было заточено. Готовили не специалиста, а всезнайку. Вот и знали такие спецы в общем все, а конкретно ничего. И вот приходит такой человек на работу, а ему говорят забудь все что учили ВУЗе будем начинать учиться по новому.


Кроме монолога Жванецкого о советском образовании что еще знаете?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:57

  slavek написав:
  otg написав:
  slavek написав:
Это если сравнивать частные украинские школы с госшколами за рубежом, сравните сравнимое.

Вы знакомы с системой образования в Греции, Испании, Португалии? Так зачем вставляете свои 5 коп если по этому вопросу ничего не знаете?


Я знаю систему школьного образования в США и Израиле (конкретно Нью-Йорке и Тель-Авиве).
30 лет назад работал в советской высшей школе, так что на 5 копеек опыта хватит
Еще раз спрашиваю что знаете о европейском образовании? Я понимаю что у еврея могут быть родственники в Израиле. Не буду спорить про Израиль, хотя и про ту систему образования не много знаю. Или так абы перечить? :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 20:13

Re: У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість.

  otg написав:Уровень образования скатился н ниже плинтуса. И про Польшу не рассксхазывайте.


Замітно
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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