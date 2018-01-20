У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 січ, 2018 23:33
slavek написав: otg написав:
Еще раз спрашиваю что знаете о европейском образовании? Я понимаю что у еврея могут быть родственники в Израиле. Не буду спорить про Израиль, хотя и про ту систему образования не много знаю.
А у украинца где родственники, в Португалии?Или в Польше?
Европейское образование давно не эталон, поэтому украинских врачей часто берут в отличие от нормальных стран без подтверждения квалификации только после сдачи экзамена по языку.
Какое вы вообще имеете отношение к образованию кроме того что сами где-то учились в Мухосранске?
Ну понятно. Опять начал с-ть. Это в крови
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Додано: Пон 29 січ, 2018 06:17
otg написав:
Ну понятно. Опять начал с-ть. Это в крови
Ответ неверный.
Правильный - ответить нечего
back in USSR
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slavek
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