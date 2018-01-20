RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Міносвіти розповіли, як
збираються підвищувати якість...

У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:33

  slavek написав:
  otg написав:Еще раз спрашиваю что знаете о европейском образовании? Я понимаю что у еврея могут быть родственники в Израиле. Не буду спорить про Израиль, хотя и про ту систему образования не много знаю.


А у украинца где родственники, в Португалии?Или в Польше?
Европейское образование давно не эталон, поэтому украинских врачей часто берут в отличие от нормальных стран без подтверждения квалификации только после сдачи экзамена по языку.
Какое вы вообще имеете отношение к образованию кроме того что сами где-то учились в Мухосранске?

Ну понятно. Опять начал с-ть. Это в крови :)
otg
 
Повідомлень: 1601
З нами з: 14.08.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 06:17

  otg написав:Ну понятно. Опять начал с-ть. Это в крови :)


Ответ неверный.
Правильный - ответить нечего
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4252
З нами з: 16.08.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 09:49

  slavek написав:
  otg написав:Ну понятно. Опять начал с-ть. Это в крови :)


Ответ неверный.
Правильный - ответить нечего
Да кто бы сомневался что тебе ответить не чем. Потом как умишка то ноль. :) Так, где-то что-то слышал, сын рассказал сколько внук неудов получил и ты решил что все лучше всех знаешь. :)
otg
 
Повідомлень: 1601
З нами з: 14.08.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 13:35

Про яку доброчесність і якість навчання вона говорить, коли у ВНЗ працюють такі, як В.Ципко та М.Кузмінець (НТУ)?
http://bav998.wixsite.com/plagiat
Чому можуть навчити плагіатори? Тому, що самі добре вміють - красти чужі ідеї і видавати за свої?
natas-ha
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:17

  otg написав:Да кто бы сомневался что тебе ответить не чем. Потом как умишка то ноль. :) Так, где-то что-то слышал, сын рассказал сколько внук неудов получил и ты решил что все лучше всех знаешь. :)


По обыкновению хамите, парниша, когда ответить нечего.
В отличие от вас при СССР я преподавал в 2-х вузах один из которых располагался в г.Москве.
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4252
З нами з: 16.08.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 21:54

  slavek написав:
По обыкновению хамите, парниша, когда ответить нечего.
В отличие от вас при СССР я преподавал в 2-х вузах один из которых располагался в г.Москве.
Так вот. От таких как ты наши ВУЗы защищать нужно. Будь моя воля я бы запретил таким преподавать. Потому и ситуация в ВО такая, потому как вы здесь напреподавали :)
otg
 
Повідомлень: 1601
З нами з: 14.08.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 06:23

  otg написав:Так вот. От таких как ты наши ВУЗы защищать нужно. Будь моя воля я бы запретил таким преподавать. Потому и ситуация в ВО такая, потому как вы здесь напреподавали :)


Я преподавал не в украинском мухосранске из которых выпускали таких как вы
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4252
З нами з: 16.08.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозити українців збираються перепродавати
R2 » Вів 23 січ, 2018 14:45
2 136
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 00:16
Грйс-мэн
У НБУ розповіли, скільки до інфляції додасть підвищення... 1, 2
R2 » Нед 21 січ, 2018 12:20
10 882
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 11:41
kalinavalera1
Страховики розповіли, скільки водіїв авто на...
R2 » Суб 20 січ, 2018 12:42
3 227
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 січ, 2018 00:11
EKO
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (52205)
30.01.2018 08:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.