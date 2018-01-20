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У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 січ, 2018 23:33
slavek написав: otg написав:
Еще раз спрашиваю что знаете о европейском образовании? Я понимаю что у еврея могут быть родственники в Израиле. Не буду спорить про Израиль, хотя и про ту систему образования не много знаю.
А у украинца где родственники, в Португалии?Или в Польше?
Европейское образование давно не эталон, поэтому украинских врачей часто берут в отличие от нормальных стран без подтверждения квалификации только после сдачи экзамена по языку.
Какое вы вообще имеете отношение к образованию кроме того что сами где-то учились в Мухосранске?
Ну понятно. Опять начал с-ть. Это в крови
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Додано: Пон 29 січ, 2018 06:17
otg написав:
Ну понятно. Опять начал с-ть. Это в крови
Ответ неверный.
Правильный - ответить нечего
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slavek
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Додано: Пон 29 січ, 2018 09:49
slavek написав: otg написав:
Ну понятно. Опять начал с-ть. Это в крови
Ответ неверный.
Правильный - ответить нечего
Да кто бы сомневался что тебе ответить не чем. Потом как умишка то ноль.
Так, где-то что-то слышал, сын рассказал сколько внук неудов получил и ты решил что все лучше всех знаешь.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 13:35
Про яку доброчесність і якість навчання вона говорить, коли у ВНЗ працюють такі, як В.Ципко та М.Кузмінець (НТУ)?
http://bav998.wixsite.com/plagiat
Чому можуть навчити плагіатори? Тому, що самі добре вміють - красти чужі ідеї і видавати за свої?
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Додано: Пон 29 січ, 2018 19:17
otg написав:
Да кто бы сомневался что тебе ответить не чем. Потом как умишка то ноль.
Так, где-то что-то слышал, сын рассказал сколько внук неудов получил и ты решил что все лучше всех знаешь.
По обыкновению хамите, парниша, когда ответить нечего.
В отличие от вас при СССР я преподавал в 2-х вузах один из которых располагался в г.Москве.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 21:54
slavek написав:
По обыкновению хамите, парниша, когда ответить нечего.
В отличие от вас при СССР я преподавал в 2-х вузах один из которых располагался в г.Москве.
Так вот. От таких как ты наши ВУЗы защищать нужно. Будь моя воля я бы запретил таким преподавать. Потому и ситуация в ВО такая, потому как вы здесь напреподавали
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Додано: Вів 30 січ, 2018 06:23
otg написав:
Так вот. От таких как ты наши ВУЗы защищать нужно. Будь моя воля я бы запретил таким преподавать. Потому и ситуация в ВО такая, потому как вы здесь напреподавали
Я преподавал не в украинском мухосранске из которых выпускали таких как вы
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