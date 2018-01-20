У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість...

Что за ложная скромность?
Я не стыжусь сказать, что преподавал в Московском и Алма-Атинском инженерно-строительных институтах.
А как называлась ваша заграничная альма-матер?
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Додано: Сер 31 січ, 2018 02:43
Что за ложная скромность?
Я не стыжусь сказать, что преподавал в Московском и Алма-Атинском инженерно-строительных институтах.
А как называлась ваша заграничная альма-матер?
back in USSR
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