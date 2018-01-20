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У Міносвіти розповіли, як
збираються підвищувати якість...

У Міносвіти розповіли, як збираються підвищувати якість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 02:43

  slavek написав:2) Это на каком западе вы учились, неужели в Беркли или Сорбонне?



  otg написав:2.Много будешь знать... Да ладно ты и так старый :)


Что за ложная скромность?
Я не стыжусь сказать, что преподавал в Московском и Алма-Атинском инженерно-строительных институтах.
А как называлась ваша заграничная альма-матер?
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4260
З нами з: 16.08.09
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