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82% зароблених за рік грошей
пішло в кишені найбагатших...

82% зароблених за рік грошей пішло в кишені найбагатших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 14:55

82% зароблених за рік грошей пішло в кишені найбагатших...

Пропонуємо до обговорення:
3,7 мільярда людей, що становлять найбіднішу частину світового населення, нічого не отримали від глобального зростання прибутку.

Дивися повний текст 82% зароблених за рік грошей пішло в кишені найбагатших людей світу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 14:55

Английские ученые провели исследования. Так вот, если у богатых забрать деньги и раздать поровну всем нищим, через некоторое время все равно эти деньги окажутся у богатых, а нищие останутся нищими.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 17:53

  otg написав:Английские ученые провели исследования. Так вот, если у богатых забрать деньги и раздать поровну всем нищим, через некоторое время все равно эти деньги окажутся у богатых, а нищие останутся нищими.


проблема в том что за то время, пока богатые и нищие будут иметь равную сумму и равную возможность принимать решения по средствами производства (ибо основная часть "денег" богачей это собственность на активы в виде компаний), они немножко "нарулят" не в ту сторону. в результате потом и богатые и нищие будут менее состоятельны, чем были.

самыми нищими являются страны с самой высокой рождаемостью и в этом есть прямая связь.
galex
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