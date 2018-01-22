3,7 мільярда людей, що становлять найбіднішу частину світового населення, нічого не отримали від глобального зростання прибутку.
Дивися повний текст 82% зароблених за рік грошей пішло в кишені найбагатших людей світу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 січ, 2018 14:55
82% зароблених за рік грошей пішло в кишені найбагатших...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 82% зароблених за рік грошей пішло в кишені найбагатших людей світу.
Додано: Суб 27 січ, 2018 14:55
Английские ученые провели исследования. Так вот, если у богатых забрать деньги и раздать поровну всем нищим, через некоторое время все равно эти деньги окажутся у богатых, а нищие останутся нищими.
Додано: Суб 27 січ, 2018 17:53
проблема в том что за то время, пока богатые и нищие будут иметь равную сумму и равную возможность принимать решения по средствами производства (ибо основная часть "денег" богачей это собственность на активы в виде компаний), они немножко "нарулят" не в ту сторону. в результате потом и богатые и нищие будут менее состоятельны, чем были.
самыми нищими являются страны с самой высокой рождаемостью и в этом есть прямая связь.
реклама
|