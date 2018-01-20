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Банкіри прокоментували
підвищення облікової ставки

Банкіри прокоментували підвищення облікової ставки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 15:01

Банкіри прокоментували підвищення облікової ставки

Пропонуємо до обговорення:
З 26 січня НБУ підвищив облікову ставку до 16% з 14,5%

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 15:01

При этом побочным эффектом повышения учетной ставки может стать повышение интереса инвесторов к гривневым ОВГЗ. Увеличение учетной ставки в краткосрочной перспективе позитивно скажется и на валютном рынке, сглаживая волатильность до сезонного изменения весной баланса рынка в пользу национальной валюты”, – считает А.Блинов.
Это стало причиной отката доллара?
otg
 
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рука руку моет. Один госбанк вчера выкинул на рынок накопленные баксы. Интересно, пользовался ли Укргазбанк рефинансом за недавний период?
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:29

инвесторы, которые интересуются грн ОВГЗ - это не инвесторы, а обыкновенные спекулянты валютой.
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otg Да, по всему Миру, из-за высокодоходных грн-ОВГЗ :)
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