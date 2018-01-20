З 26 січня НБУ підвищив облікову ставку до 16% з 14,5%
Дивися повний текст Банкіри прокоментували підвищення облікової ставки.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 15:01
Банкіри прокоментували підвищення облікової ставки
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Дивися повний текст Банкіри прокоментували підвищення облікової ставки.
Додано: Суб 27 січ, 2018 15:01
Это стало причиной отката доллара?
Додано: Суб 27 січ, 2018 18:22
рука руку моет. Один госбанк вчера выкинул на рынок накопленные баксы. Интересно, пользовался ли Укргазбанк рефинансом за недавний период?
Додано: Суб 27 січ, 2018 18:29
инвесторы, которые интересуются грн ОВГЗ - это не инвесторы, а обыкновенные спекулянты валютой.
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