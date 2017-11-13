Компанія SpaceX провела перші статичні вогневі випробування зібраної важкої ракети-носія Falcon Heavy.
Дивися повний текст SpaceX успішно протестувала ракету Falcon Heavy.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 15:21
SpaceX успішно протестувала ракету Falcon Heavy
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст SpaceX успішно протестувала ракету Falcon Heavy.
Додано: Суб 27 січ, 2018 15:21
Акумуляторы для теслы нормальные сделайте :)
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