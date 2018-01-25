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Колишній банк Гонтаревої
подвоїв прибуток

Колишній банк Гонтаревої подвоїв прибуток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 15:35

Колишній банк Гонтаревої подвоїв прибуток

Пропонуємо до обговорення:
Банк "Авангард", підконтрольний інвесткомпанії ICU, співвласницею якої була Валерія Гонтарєва, в 2017 році подвоїв чистий прибуток з 48,56 мільйона гривень до 100,3 мільйона гривень.

Дивися повний текст Колишній банк Гонтаревої подвоїв прибуток.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 15:35

Такие таланты при власти )). Мы все помним как банк талантливого сына Януковича демонстрировал впечатляющий рост. Со сменой власти талант куда-то пропадает))
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:00

  Moimir написав:Такие таланты при власти )). Мы все помним как банк талантливого сына Януковича демонстрировал впечатляющий рост. Со сменой власти талант куда-то пропадает))


здесь другой случай - и Рошен и icu вполне нормально существовали и развивались раньше. хотя безусловно власть дает дополнительные рычаги, но я не вижу каких-то явно незаконных схем их использования.
galex
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:15

так а рошен ваще в трилион раз увеличил прибыль
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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