Банк "Авангард", підконтрольний інвесткомпанії ICU, співвласницею якої була Валерія Гонтарєва, в 2017 році подвоїв чистий прибуток з 48,56 мільйона гривень до 100,3 мільйона гривень.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 15:35
Колишній банк Гонтаревої подвоїв прибуток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Колишній банк Гонтаревої подвоїв прибуток.
Додано: Суб 27 січ, 2018 15:35
Такие таланты при власти )). Мы все помним как банк талантливого сына Януковича демонстрировал впечатляющий рост. Со сменой власти талант куда-то пропадает))
Додано: Суб 27 січ, 2018 18:00
здесь другой случай - и Рошен и icu вполне нормально существовали и развивались раньше. хотя безусловно власть дает дополнительные рычаги, но я не вижу каких-то явно незаконных схем их использования.
Додано: Нед 28 січ, 2018 06:58
Посмотрим сколько схем обнаружиться после смены власти, когда нынешние станут попэрэдниками.
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