До 2050 року кількість населення України скоротиться з 44,22 млн до 36,42 млн осіб.
Дивися повний текст В ООН дали прогноз про кількість населення в Україні до 2050 року.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 18:10
В ООН дали прогноз про кількість населення в Україні до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ООН дали прогноз про кількість населення в Україні до 2050 року.
Додано: Суб 27 січ, 2018 18:10
Прогноз на 82 роки вперед це круто, але глупо.
Та й на 32 роки вперед також.
Достатньо порівняти прогнози 1985 ріку і сьогоднішню дійсність. Особливо по Східній Європі.
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