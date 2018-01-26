RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН дали прогноз про кількість
населення в Україні до...

В ООН дали прогноз про кількість населення в Україні до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:10

В ООН дали прогноз про кількість населення в Україні до...

Пропонуємо до обговорення:
До 2050 року кількість населення України скоротиться з 44,22 млн до 36,42 млн осіб.

Дивися повний текст В ООН дали прогноз про кількість населення в Україні до 2050 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79614
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:10

Прогноз на 82 роки вперед це круто, але глупо.
Та й на 32 роки вперед також.
Достатньо порівняти прогнози 1985 ріку і сьогоднішню дійсність. Особливо по Східній Європі.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 953
З нами з: 11.11.14
Подякував: 93 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
США розширили санкції проти Росії через агресію в Україні
R2 » Суб 27 січ, 2018 12:26
2 85
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 січ, 2018 13:13
avax
Робот Софія зламалася після запитання про корупцію в Україні
R2 » П'ят 26 січ, 2018 12:14
8 282
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 січ, 2018 10:13
Ratatui
Які штрафи в Україні найбільше лякають автомобілістів...
R2 » Суб 27 січ, 2018 09:47
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 січ, 2018 09:47
dmitry_pasmore
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8906)
27.01.2018 19:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.