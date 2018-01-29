В ООН дали прогноз про кількість населення в Україні до...
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rjkz написав:Я думаю, в стране сейчас реального населения миллионов 35 максимум, а через 10 лет его будет не больше 30-ти. Считать "мертвые души" конечно выгодно, но это просто самообман. 90% выезжающих не отказываются от украинского гражданства и не проходят процедуру, предусмотренную при выезде на ПМЖ. Украинское гражданство остается даже после получения гражданства другого государства. Поэтому нас можно "считать" как "42 млн" чисто формально.
предполагаю примерно 37 млн, постепенно по мере уменьшения снизится количество "невостребованных", улучшится ситуация с работой. плюс - снижение цен на жилье поможет с повышением рождаемости. в общем, оно будет плавно понижаться и надолго устаканится в районе 30 млн.
я уже приводил примеры - Швеция с площадью раза в 2 меньше, если считать пригодные для жизни земли, имеет 10 млн и замечательно живет.
паниковать насчет кол-ва нет смысла. паниковать есть смысл по демографическому составу, потому что пенсионеров будет очень много, а кормить их будет некому.
Разуйте глаза - с работой ситуация уже с полгода минимум как "улучшилась" - нормальных работников днем с огнем не найдешь, даже зарплаты чуть-ли не в 2 раза выше предлагать стали, но найти нормальных - проблема, нормальные или уже выехали или "в процессе", что не мотивирует к смене места работы на короткий срок. А оставшиеся - это кто? Пенсы? Люди предпенсионного возраста, которым смысла уже нет куда-то ехать? Низкоквалифицированные и малообразованные люди, которые не будут востребованы нигде и которые и у нас-то не сильно кому-то нужны? Алканавты, зеки, наркоманы, безынициативные тюхти наверняка тоже никуда не денутся. Весьма сомнительное "качество" оставшегося населения.
rjkz написав:Разуйте глаза - с работой ситуация уже с полгода минимум как "улучшилась" - нормальных работников днем с огнем не найдешь, даже зарплаты чуть-ли не в 2 раза выше предлагать стали
Пропонували 150$, тепер стали пропонувати 250$. Ситуація "улучшится" коли в Сільпо на касі будуть "пенсіонерки" 50-60 років сидіти, а не молодь. До "улучшения" ще дуже далеко.
Очевидно, ця молодь не на что больше не способна как на кассе в сильпо сидеть. Такие и будут сидеть на кассе до старости - вот и сбудется ваше пророчество. Но это еще не самый цинус. Самое то - это кассиры в атб. А насчет было 150, стало 250 - да , согласен, это даже не зарплата, а милостыня.
rjkz написав:Очевидно, ця молодь не на что больше не способна как на кассе в сильпо сидеть. Такие и будут сидеть на кассе до старости - вот и сбудется ваше пророчество.
Наша молодь нічим не гірша і не краща від молоді в Європі. В Європі також молодь за касами сидить? А моє пророцтво вже по-трішки збувається. Раніш(десяток років тому) за касами сиділи симпатичні дівчата, зараз там одні крокодили сидять.
rjkz написав:Очевидно, ця молодь не на что больше не способна как на кассе в сильпо сидеть.
Чего так сразу. Там студенты подрабатывают, потому что график гибкий
Ну молодцы студиозы, во всем мире студенты подрабатывают на кассах, но мне пару дней назад на кассе такое опухшее создание попалось, которое больше уместным было-бы в каком-нибудь бомжатнике. Но будем откровенны - "студенты на кассах" это небольшая часть кассиров. В большей части это женщины вполне перешагнувшие возраст студенчества.
rjkz написав:Но будем откровенны - "студенты на кассах" это небольшая часть кассиров. В большей части это женщины вполне перешагнувшие возраст студенчества.
Думаю зависит от месторасположения самого магазина. В некоторых визуально как вижу - большинство молодежь, в других - больше женщины средних лет И в самом Сильпо натыкался на рекламу - предложение работы именно для студентов, с гибким графиком
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