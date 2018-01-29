В ООН дали прогноз про кількість населення в Україні до...

Додано: Вів 30 січ, 2018 00:40

safonovstanislav написав: И в Европе, и в США, и во всех других странах тоже есть кассиры, уборщики, дворники. Или, думаете, там, в "цивилизованном мире", помещения сами себя убирают, а туалеты сами себя драят? А уж кому идти на такую работу - это личный выбор конкретного человека. В том же Египте, на кассах одни мужчины, у нас одни женщины. Ничего особенного в этом нет. И в Европе, и в США, и во всех других странах тоже есть кассиры, уборщики, дворники. Или, думаете, там, в "цивилизованном мире", помещения сами себя убирают, а туалеты сами себя драят? А уж кому идти на такую работу - это личный выбор конкретного человека. В том же Египте, на кассах одни мужчины, у нас одни женщины. Ничего особенного в этом нет.

Да, только в развитых странах вполне можно нормально жить на зарплату кассира или уборщика. Хоть миллионы и не заработаешь, но есть варианты роста, чего нет у нас. Кассир это порядка 12-15 долларов в час. Но еще могут быть сверхурочные, а это уже 18-22,5 доллара в час. И часто кассирами идут работать мигранты, чтобы после работы кассиром в Волмарте, попасть на должность кассира в банке, а потом расти уже в банковской среде. А вот зарплата мусорщика в Нью-Йорке - 50 долларов в час. И желающих море, но текучесть практически нулевая. И само общество с уважением относится к любой работе. А если даже человек работает на низкооплачиваемой работе, то при определенном минимальном уровне годового дохода может оформить себе социала на такой уровень жизни, на какой не может себе позволить более успешный человек.Например, у человека/семьи 2 куе в месяц. Это 24 тысячи в год. Это считается порогом бедности. По крайней мере лет 10 назад считалось, сейчас кажется уже около 30. Что человек может? Может оформить аренду по программе для малоимущих и платить не более 1/3 от своих доходов. То есть чуть более 600 баксов и это будет нормальное жилье. Более зарабатывающий заплатит в Нью-Йорке от 1500 баксов за самое скромное жилье.Фуд-стемпы - деньги на еду. Тут фактически все зависит от аппетитов семьи, чем больше потребляешь - тем больше начисляется. То есть фактически расходы на еду отсутствуют. А у нормально зарабатывающей семьи это 300-1000 баксов в месяц. Медицина для бедных - это практически оллинклюзив. Для хорошо зарабатывающих такая медицина стоит порядка 3000 долларов в месяц на семью. Вот теперь и посмотрите какую жизнь себе может позволить условный кассир в США и какую у нас. И даже больше - почему многие там не работают? Да потому что садяться на пособие по безработице и оформляют все то же самое по социалу. Вот к ним общество не очень хорошо относится. Если ты мало зарабатываешь - общество лояльно смотрит на то чтобы у тебя была крыша над головой, еда, медицина и пр. Но если ты хочешь все то же самое не работая - это не вызывает уважения. Но некоторые слои населения не обращают внимания на мнение общества - среди них и наши бывшие соотечественники и афроамериканцы и латиноамериканцы.