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Чому "Газпром" не зможе
відмовитись від українського...

Чому "Газпром" не зможе відмовитись від українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:11

Чому "Газпром" не зможе відмовитись від українського...

Пропонуємо до обговорення:
Навколо "Північного потоку-2" вже не перший рік вирують пристрасті.

Дивися повний текст Чому "Газпром" не зможе відмовитись від українського транзиту до 2021 року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:11

Надеюсь к тому времени украинская ГТС будет уже в европейских руках. Что позволит подписать новый транзитный контракт. Транзит газа через Украину будет, но на сколько сократится объем, пока непонятно.
имхо
cccp30000
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