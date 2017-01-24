Навколо "Північного потоку-2" вже не перший рік вирують пристрасті.
Дивися повний текст Чому "Газпром" не зможе відмовитись від українського транзиту до 2021 року.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 18:11
Чому "Газпром" не зможе відмовитись від українського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому "Газпром" не зможе відмовитись від українського транзиту до 2021 року.
Додано: Суб 27 січ, 2018 18:11
Надеюсь к тому времени украинская ГТС будет уже в европейских руках. Что позволит подписать новый транзитный контракт. Транзит газа через Украину будет, но на сколько сократится объем, пока непонятно.
имхо
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