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У 2017 році український
ринок смартфонів зріс на 20%

У 2017 році український ринок смартфонів зріс на 20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:18

У 2017 році український ринок смартфонів зріс на 20%

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг ринку смартфонів в Україні в минулому році досяг 4,6 млн пристроїв, що на 20% більше, ніж роком раніше.

Дивися повний текст У 2017 році український ринок смартфонів зріс на 20%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:18

Страна понтов, брать кредит чтобы купить смартфон за 10+ тысяч, когда все основные функции связь+интернет вполне выполняет аппарат за 3-4 тысячи верх идиотизма
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 22:21

население падает, телефоны нужны все большему количеству, загадка
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 22:22

antikkristall основные функции в любом аппарате за 1500
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:51

яка реклама гарна
vitaliygoodlife
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