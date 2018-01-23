Обсяг ринку смартфонів в Україні в минулому році досяг 4,6 млн пристроїв, що на 20% більше, ніж роком раніше.
Дивися повний текст У 2017 році український ринок смартфонів зріс на 20%.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 18:18
У 2017 році український ринок смартфонів зріс на 20%
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Дивися повний текст У 2017 році український ринок смартфонів зріс на 20%.
Додано: Суб 27 січ, 2018 18:18
Страна понтов, брать кредит чтобы купить смартфон за 10+ тысяч, когда все основные функции связь+интернет вполне выполняет аппарат за 3-4 тысячи верх идиотизма
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 27 січ, 2018 22:21
население падает, телефоны нужны все большему количеству, загадка
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 27 січ, 2018 22:22
antikkristall основные функции в любом аппарате за 1500
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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