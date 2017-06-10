RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ошукані покупці катували
струмом продавця з Ebay

Ошукані покупці катували струмом продавця з Ebay
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 20:27

Ошукані покупці катували струмом продавця з Ebay

Пропонуємо до обговорення:
У місті Білефельд, Німеччина, судитимуть пару, яку підозрюють у катуваннях продавця на Ebay, який їх обдурив.

Дивися повний текст Ошукані покупці катували струмом продавця з Ebay.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79615
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:38

Отдал? Или его расстреляли?)
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 44
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 39 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На Ebay виставили кросівки Apple за величезну суму
R2 » П'ят 09 чер, 2017 11:35
3 603
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 чер, 2017 20:45
Win32
Кабмін дозволить місцевій владі платити менше при покупці шк
R2 » П'ят 22 кві, 2016 22:34
1 1038
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 кві, 2016 22:34
vovinat
Виручка eBay скоротилася
R2 » П'ят 29 січ, 2016 08:27
1 1191
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2016 08:27
stepan_red
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12344)
28.01.2018 08:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.