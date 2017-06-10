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Ошукані покупці катували струмом продавця з Ebay
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 січ, 2018 20:27
Пропонуємо до обговорення:
У місті Білефельд, Німеччина, судитимуть пару, яку підозрюють у катуваннях продавця на Ebay, який їх обдурив.
Дивися повний текст Ошукані покупці катували струмом продавця з Ebay
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R2
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Додано: Суб 27 січ, 2018 23:38
Отдал? Или его расстреляли?)
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straponesa
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Додано: Вів 30 січ, 2018 01:52
Расстреляли,наверняка деньги уже расстрынькал.
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