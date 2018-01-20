Європу в минулому році відвідало на 8% більше іноземних туристів, ніж в 2016 році
Дивися повний текст Кількість міжнародних туристів зросла до максимуму за 7 років.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 23:27
Кількість міжнародних туристів зросла до максимуму за 7...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість міжнародних туристів зросла до максимуму за 7 років.
Додано: Суб 27 січ, 2018 23:27
эту цивилизацию вполне может погубить тяга к перемещению тяжестей по поверхности планеты.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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