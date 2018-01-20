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Кількість міжнародних туристів
зросла до максимуму за 7...

Кількість міжнародних туристів зросла до максимуму за 7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:27

Кількість міжнародних туристів зросла до максимуму за 7...

Пропонуємо до обговорення:
Європу в минулому році відвідало на 8% більше іноземних туристів, ніж в 2016 році

Дивися повний текст Кількість міжнародних туристів зросла до максимуму за 7 років.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:27

эту цивилизацию вполне может погубить тяга к перемещению тяжестей по поверхности планеты.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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