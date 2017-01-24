Незважаючи на сприятливу кон'юнктуру, світова економіка не справляється з повним забезпеченням зайнятістю населення планети.
Дивися повний текст У світі майже 200 мільйонів людей не мають роботи.
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Додано: Суб 27 січ, 2018 23:36
У світі майже 200 мільйонів людей не мають роботи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У світі майже 200 мільйонів людей не мають роботи.
Додано: Суб 27 січ, 2018 23:36
Правильный заголовок звучит так.
200М лодырей ничего не делают и не умираюту как нам жить с этим .
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