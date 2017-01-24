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У світі майже 200 мільйонів
людей не мають роботи

У світі майже 200 мільйонів людей не мають роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:36

У світі майже 200 мільйонів людей не мають роботи

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на сприятливу кон'юнктуру, світова економіка не справляється з повним забезпеченням зайнятістю населення планети.

Дивися повний текст У світі майже 200 мільйонів людей не мають роботи.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:36

Правильный заголовок звучит так.
200М лодырей ничего не делают и не умираюту как нам жить с этим .
straponesa
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