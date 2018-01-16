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Водії почали відмовлятися від
бензину і дизеля - Держстат

Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 12:14

Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держстат

Пропонуємо до обговорення:
Реалізація бензину А-92 скоротилася на 105,7 тис. т до 769 тис. т

Дивися повний текст Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 12:14

Судя по заголовку, я уже подумал, что у нас, как в Норвегии: электромобилей стали продавать больше "керосинок". А походу, надо было назвать: "АВТОЛЮБИТЕЛИ НАЧАЛИ ПЕРЕСАЖИВАТЬСЯ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ".
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 12:36

  Radon написав:Судя по заголовку, я уже подумал, что у нас, как в Норвегии: электромобилей стали продавать больше "керосинок". А походу, надо было назвать: "АВТОЛЮБИТЕЛИ НАЧАЛИ ПЕРЕСАЖИВАТЬСЯ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ".

Или на электрички в Польшу :)
Всё IMHO
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