Реалізація бензину А-92 скоротилася на 105,7 тис. т до 769 тис. т
Дивися повний текст Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держстат.
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Додано: Нед 28 січ, 2018 12:14
Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держстат
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Дивися повний текст Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держстат.
Додано: Нед 28 січ, 2018 12:14
Судя по заголовку, я уже подумал, что у нас, как в Норвегии: электромобилей стали продавать больше "керосинок". А походу, надо было назвать: "АВТОЛЮБИТЕЛИ НАЧАЛИ ПЕРЕСАЖИВАТЬСЯ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ".
Додано: Нед 28 січ, 2018 12:36
Или на электрички в Польшу
Всё IMHO
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