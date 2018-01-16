Реалізація бензину А-92 скоротилася на 105,7 тис. т до 769 тис. т
Дивися повний текст Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держстат.
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Додано: Нед 28 січ, 2018 12:14
Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держстат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держстат.
Додано: Нед 28 січ, 2018 12:14
Судя по заголовку, я уже подумал, что у нас, как в Норвегии: электромобилей стали продавать больше "керосинок". А походу, надо было назвать: "АВТОЛЮБИТЕЛИ НАЧАЛИ ПЕРЕСАЖИВАТЬСЯ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ".
Додано: Нед 28 січ, 2018 12:36
Или на электрички в Польшу
Всё IMHO
Додано: Нед 28 січ, 2018 13:12
Падение официальных цифр продаж, означает, уход рынка в тень, вот и все
Додано: Нед 28 січ, 2018 15:00
100%
Есть такой вид развед деятельности - по косвенным данным получать интересующие данные.
По количеству поставляемого довольствия - численность личного состава, по типу камуфляжа - регион планируемой дислокации и тд.
Таким образом, можно сделать вывод, что население Украины резко сократилось. Об этом-же говорит дефицит на рынке труда.
Про наплыв украинцев в Польше знают все, но не Польшей одной. Например, рынок недвижимости Канады переживает бурный рост, в том числе благодаря увеличившемуся потоку эмигрантов из Украины.
Додано: Нед 28 січ, 2018 16:59
Re: Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держста
А где статистика по газу? На установку ГБО очереди по две недели по записи, и так по всем газовщикам. Заезжал к своим мастерам, мерен ML 350 ставили на газ. Говорят и Лексусы, и Инфинити бывают.
Додано: Нед 28 січ, 2018 16:59
Re: Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держста
Почему нельзя сделать вывод что больше начали использовать газ?
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Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Нед 28 січ, 2018 17:37
Можно говорить о том что газ стали ставить, что на электрокары пересаживаются, но это %% на грани статпогрешности. А сокращение потребления настолько огромное, что надо искать значительный фактор дающий такой значительный результат.
Опять-же дефицит на рынке труда как увязать с установкой ГБО? Никак! А с трудовой миграцией? Напрямую! А если наложить снижение потребления бензина с увеличением потока населения из страны то зависимость видна невооруженным глазом.
Точно также этот фактор влияет на паралич рынка недвижимости.
Додано: Нед 28 січ, 2018 18:04
Тем более в приграничных регионах, кто считал сколько водителей в Харькове ездят на "контрабасе"? Сейчас 95 продают в среднем по 25грн/л, многие заправляются у проверенных "бензовозов", к моему и на Рэнжах, и на Лексусах приезжают, лично я на заправке последний раз был летом и то потому что лампочка целый день горела, а вечером оказался на другом конце города
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 28 січ, 2018 19:02
Украинские строители и дальнобойщики никак не влияют на недвижимость Канады так как это нищеброды по меркам этой страны. На рынок недвижимости влияют толпы Китайцев и Индусов причем не самых бедных.
Гуляя по Торонто у меня создалось впечатление , что я где-то между Шанхаем и Дели, но никак не в северной Америке.
Востаннє редагувалось Ratatui в Нед 28 січ, 2018 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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