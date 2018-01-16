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Водії почали відмовлятися від
бензину і дизеля - Держстат

Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:05

Re: Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держста

rjkz написав:
  Первый написав:Почему нельзя сделать вывод что больше начали использовать газ?


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk


Можно говорить о том что газ стали ставить, что на электрокары пересаживаются, но это %% на грани статпогрешности. А сокращение потребления настолько огромное, что надо искать значительный фактор дающий такой значительный результат.
Опять-же дефицит на рынке труда как увязать с установкой ГБО? Никак! А с трудовой миграцией? Напрямую! А если наложить снижение потребления бензина с увеличением потока населения из страны то зависимость видна невооруженным глазом.
Точно также этот фактор влияет на паралич рынка недвижимости.


Я понимаю что вокруг зрадная зрада, но как бы Вы какими цифрами оперируете, что утверждаете че это на уровне статпогрешности?

Например здесь пишут че все не так как Вы себе представляете.
https://mind.ua/news/20180657-v-ukrayin ... oslo-na-84
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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