Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держстат
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Первый написав:Почему нельзя сделать вывод что больше начали использовать газ?
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Можно говорить о том что газ стали ставить, что на электрокары пересаживаются, но это %% на грани статпогрешности. А сокращение потребления настолько огромное, что надо искать значительный фактор дающий такой значительный результат. Опять-же дефицит на рынке труда как увязать с установкой ГБО? Никак! А с трудовой миграцией? Напрямую! А если наложить снижение потребления бензина с увеличением потока населения из страны то зависимость видна невооруженным глазом. Точно также этот фактор влияет на паралич рынка недвижимости.
Я понимаю что вокруг зрадная зрада, но как бы Вы какими цифрами оперируете, что утверждаете че это на уровне статпогрешности?