Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держстат

Додано: Нед 28 січ, 2018 21:48

Ratatui написав: rjkz написав: Вкладчик1234 написав:

100%

Есть такой вид развед деятельности - по косвенным данным получать интересующие данные.

По количеству поставляемого довольствия - численность личного состава, по типу камуфляжа - регион планируемой дислокации и тд.

Таким образом, можно сделать вывод, что население Украины резко сократилось. Об этом-же говорит дефицит на рынке труда.

Про наплыв украинцев в Польше знают все, но не Польшей одной. Например, рынок недвижимости Канады переживает бурный рост, в том числе благодаря увеличившемуся потоку эмигрантов из Украины. 100%Есть такой вид развед деятельности - по косвенным данным получать интересующие данные.По количеству поставляемого довольствия - численность личного состава, по типу камуфляжа - регион планируемой дислокации и тд.Таким образом, можно сделать вывод, что население Украины резко сократилось. Об этом-же говорит дефицит на рынке труда.Про наплыв украинцев в Польше знают все, но не Польшей одной. Например, рынок недвижимости Канады переживает бурный рост, в том числе благодаря увеличившемуся потоку эмигрантов из Украины.



Украинские строители и дальнобойщики никак не влияют на недвижимость Канады так как это нищеброды по меркам этой страны. На рынок недвижимости влияют толпы Китайцев и Индусов причем не самых бедных.

Гуляя по Торонто у меня создалось впечатление , что я где-то между Шанхаем и Дели, но никак не в северной Америке. Украинские строители и дальнобойщики никак не влияют на недвижимость Канады так как это нищеброды по меркам этой страны. На рынок недвижимости влияют толпы Китайцев и Индусов причем не самых бедных.Гуляя по Торонто у меня создалось впечатление , что я где-то между Шанхаем и Дели, но никак не в северной Америке.

Буду откровенен - я в Канаде не был (бывал в Штатах и в Нью-Йорке на Брайтоне можно подумать, что ты в б.СССР, но есть и китайские и корейские и индусские и хасидские районы).Но из того, что знаю - если говорить о Торонто, то это город компактного проживания национальных общин. Возможно, Вы просто были размещены в соответствующих локациях. Украинская диаспора в Канаде - одна из наибольших, 8-я по численности. И имеет все шансы к 2020 году выйти на 5-е место. И касательно "китайцев и индусов" - Вы так легко отличите китайца от корейца или тайца и индуса от бангладешца? Я, например, в Сеуле не мог узбеков от местных отличить, пока на русском не заговорят. Если речь о азиатах вообще, то как не трудно догадаться - азиатов на планете намного больше, чем украинцев, поэтому и в таком городе как Торонто их много. Кстати, о Торонто. Это один из 2-х самых "теплых" городов Канады - посмотрите на карту.Второй - Ванкувер, еще и ввиду соседства Большого огненного кольца в Тихом океане. Я не знаю, такие теплолюбивые люди как "китайцы и индусы" также широко представлены в не таких уж и теплых городах как Калгари, Виннипег и Эдмонтон, не говоря уж о более северных районах.Украинские-же строители и дальнобойщики (а еще ай-тишники, куда без них сейчас), нефтяники (Вы удивитесь, но еще во времена СССР на нефтяных месторождениях Сибири работало порядка 80% украинцев, причем с Западной Украины. Сейчас многие из них еще с 90-х работают на месторождениях Канады, да и сейчас туда много попадает), лесорубы и пр. - это люди с довольно неплохим по меркам Канады доходом и огромным спросом на рынке труда. Намного бОльшим, чем у других, более "престижных" специальностей. И если быть уж до конца откровенным, то собственно именно фактор наличия спроса на рынке труда и есть решающим для предоставления ипотеки, при помощи которой и совершаются подавляющее число сделок в недвижимости.Наличие-же своих сбережений намного меньше влияет на условия предоставления ипотеки чем уверенный доход.Я никоим образом не отрицаю участия в рынке недвижимости Канады "китайцев и индусов", но уж и Вы не пренебрегайте так нашими бывшими соотечественниками.