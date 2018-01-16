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Водії почали відмовлятися від
бензину і дизеля - Держстат

Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держстат
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:02

  rjkz написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Radon написав:Судя по заголовку, я уже подумал, что у нас, как в Норвегии: электромобилей стали продавать больше "керосинок". А походу, надо было назвать: "АВТОЛЮБИТЕЛИ НАЧАЛИ ПЕРЕСАЖИВАТЬСЯ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ".

Или на электрички в Польшу :)


100%
Есть такой вид развед деятельности - по косвенным данным получать интересующие данные.
По количеству поставляемого довольствия - численность личного состава, по типу камуфляжа - регион планируемой дислокации и тд.
Таким образом, можно сделать вывод, что население Украины резко сократилось. Об этом-же говорит дефицит на рынке труда.
Про наплыв украинцев в Польше знают все, но не Польшей одной. Например, рынок недвижимости Канады переживает бурный рост, в том числе благодаря увеличившемуся потоку эмигрантов из Украины.


Украинские строители и дальнобойщики никак не влияют на недвижимость Канады так как это нищеброды по меркам этой страны. На рынок недвижимости влияют толпы Китайцев и Индусов причем не самых бедных.
Гуляя по Торонто у меня создалось впечатление , что я где-то между Шанхаем и Дели, но никак не в северной Америке.
Востаннє редагувалось Ratatui в Нед 28 січ, 2018 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:05

Re: Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держста

rjkz написав:
  Первый написав:Почему нельзя сделать вывод что больше начали использовать газ?


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk


Можно говорить о том что газ стали ставить, что на электрокары пересаживаются, но это %% на грани статпогрешности. А сокращение потребления настолько огромное, что надо искать значительный фактор дающий такой значительный результат.
Опять-же дефицит на рынке труда как увязать с установкой ГБО? Никак! А с трудовой миграцией? Напрямую! А если наложить снижение потребления бензина с увеличением потока населения из страны то зависимость видна невооруженным глазом.
Точно также этот фактор влияет на паралич рынка недвижимости.


Я понимаю что вокруг зрадная зрада, но как бы Вы какими цифрами оперируете, что утверждаете че это на уровне статпогрешности?

Например здесь пишут че все не так как Вы себе представляете.
https://mind.ua/news/20180657-v-ukrayin ... oslo-na-84
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 19:15

ГУГЛ ГОВОРИТ ЧТО ПРОДАЖИ БЕНЗИНА В ПОЛЬШЕ +15% С 2015 ГОДА )))
natashaskripets
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 21:48

  Ratatui написав:
  rjkz написав:
  Вкладчик1234 написав:
100%
Есть такой вид развед деятельности - по косвенным данным получать интересующие данные.
По количеству поставляемого довольствия - численность личного состава, по типу камуфляжа - регион планируемой дислокации и тд.
Таким образом, можно сделать вывод, что население Украины резко сократилось. Об этом-же говорит дефицит на рынке труда.
Про наплыв украинцев в Польше знают все, но не Польшей одной. Например, рынок недвижимости Канады переживает бурный рост, в том числе благодаря увеличившемуся потоку эмигрантов из Украины.


Украинские строители и дальнобойщики никак не влияют на недвижимость Канады так как это нищеброды по меркам этой страны. На рынок недвижимости влияют толпы Китайцев и Индусов причем не самых бедных.
Гуляя по Торонто у меня создалось впечатление , что я где-то между Шанхаем и Дели, но никак не в северной Америке.


Буду откровенен - я в Канаде не был (бывал в Штатах и в Нью-Йорке на Брайтоне можно подумать, что ты в б.СССР, но есть и китайские и корейские и индусские и хасидские районы).
Но из того, что знаю - если говорить о Торонто, то это город компактного проживания национальных общин. Возможно, Вы просто были размещены в соответствующих локациях. Украинская диаспора в Канаде - одна из наибольших, 8-я по численности. И имеет все шансы к 2020 году выйти на 5-е место. И касательно "китайцев и индусов" - Вы так легко отличите китайца от корейца или тайца и индуса от бангладешца? Я, например, в Сеуле не мог узбеков от местных отличить, пока на русском не заговорят. Если речь о азиатах вообще, то как не трудно догадаться - азиатов на планете намного больше, чем украинцев, поэтому и в таком городе как Торонто их много. Кстати, о Торонто. Это один из 2-х самых "теплых" городов Канады - посмотрите на карту.Второй - Ванкувер, еще и ввиду соседства Большого огненного кольца в Тихом океане. Я не знаю, такие теплолюбивые люди как "китайцы и индусы" также широко представлены в не таких уж и теплых городах как Калгари, Виннипег и Эдмонтон, не говоря уж о более северных районах.
Украинские-же строители и дальнобойщики (а еще ай-тишники, куда без них сейчас), нефтяники (Вы удивитесь, но еще во времена СССР на нефтяных месторождениях Сибири работало порядка 80% украинцев, причем с Западной Украины. Сейчас многие из них еще с 90-х работают на месторождениях Канады, да и сейчас туда много попадает), лесорубы и пр. - это люди с довольно неплохим по меркам Канады доходом и огромным спросом на рынке труда. Намного бОльшим, чем у других, более "престижных" специальностей. И если быть уж до конца откровенным, то собственно именно фактор наличия спроса на рынке труда и есть решающим для предоставления ипотеки, при помощи которой и совершаются подавляющее число сделок в недвижимости.
Наличие-же своих сбережений намного меньше влияет на условия предоставления ипотеки чем уверенный доход.
Я никоим образом не отрицаю участия в рынке недвижимости Канады "китайцев и индусов", но уж и Вы не пренебрегайте так нашими бывшими соотечественниками.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 03:38

  miroshnich007 написав:А где статистика по газу? На установку ГБО очереди по две недели по записи, и так по всем газовщикам. Заезжал к своим мастерам, мерен ML 350 ставили на газ. Говорят и Лексусы, и Инфинити бывают.


Ха! Нищеброды! Я думала газ удел нищих,вечно считающих копейки,не секрет,что мерины как правило на последние покупают,поэтому газ на мерине- не удивительно,сейчас в Украине мерины вышли на уровень ланосов, киа и рено. Но Лексусы и Инфинити?!?! Вы ещё скажите, что владельцы БМВ газ ставят... Бред...
драйвер
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 04:37

Re: Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держста

  драйвер написав:Ха! Нищеброды! Я думала газ удел нищих,вечно считающих копейки,не секрет,что мерины как правило на последние покупают,поэтому газ на мерине- не удивительно,сейчас в Украине мерины вышли на уровень ланосов, киа и рено. Но Лексусы и Инфинити?!?! Вы ещё скажите, что владельцы БМВ газ ставят... Бред...

Я тоже был удивлен, мастер высказал мне сою точку зрения,- что богатые потому и богатые, потому что "скряги". Ну, а ML350 приравнять к ланосу...гмм... готов свой поменять)) Недавно передо мной на заправке тойота крузер задувался. Я не говорю, что все дорогие машины на гбо переводят, но есть тенденция. Значит таких машин будет все больше.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 05:19

Re: Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держста

  rjkz написав:Украинские-же строители и дальнобойщики (а еще ай-тишники, куда без них сейчас), нефтяники (Вы удивитесь, но еще во времена СССР на нефтяных месторождениях Сибири работало порядка 80% украинцев, причем с Западной Украины. Сейчас многие из них еще с 90-х работают на месторождениях Канады, да и сейчас туда много попадает), лесорубы и пр. - это люди с довольно неплохим по меркам Канады доходом и огромным спросом на рынке труда.


бывший коллега уехал в Канаду, Виннипег. доход не такой уж и сногшибательный, чуть выше среднего. в Украине он мог позволить себе гораздо больше в плане потребления, за исключением жилья. У нас непомерно дорогое, во многом за счет искусственных составляющих. поэтому рынок и дохлый.
galex
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 06:29

  galex написав:в Украине он мог позволить себе гораздо больше в плане потребления, за исключением жилья. У нас непомерно дорогое, во многом за счет искусственных составляющих. поэтому рынок и дохлый.


Вы это серьезно?
Да сейчас даже в Киеве цены низкие и предложение намного превышает спрос. Да для человека с средней канадской зарплатой оно просто даром
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