Водії почали відмовлятися від бензину і дизеля - Держстат
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Radon написав:Судя по заголовку, я уже подумал, что у нас, как в Норвегии: электромобилей стали продавать больше "керосинок". А походу, надо было назвать: "АВТОЛЮБИТЕЛИ НАЧАЛИ ПЕРЕСАЖИВАТЬСЯ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ".
Или на электрички в Польшу
100% Есть такой вид развед деятельности - по косвенным данным получать интересующие данные. По количеству поставляемого довольствия - численность личного состава, по типу камуфляжа - регион планируемой дислокации и тд. Таким образом, можно сделать вывод, что население Украины резко сократилось. Об этом-же говорит дефицит на рынке труда. Про наплыв украинцев в Польше знают все, но не Польшей одной. Например, рынок недвижимости Канады переживает бурный рост, в том числе благодаря увеличившемуся потоку эмигрантов из Украины.
Украинские строители и дальнобойщики никак не влияют на недвижимость Канады так как это нищеброды по меркам этой страны. На рынок недвижимости влияют толпы Китайцев и Индусов причем не самых бедных. Гуляя по Торонто у меня создалось впечатление , что я где-то между Шанхаем и Дели, но никак не в северной Америке.
Востаннє редагувалось Ratatui в Нед 28 січ, 2018 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:Почему нельзя сделать вывод что больше начали использовать газ?
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Можно говорить о том что газ стали ставить, что на электрокары пересаживаются, но это %% на грани статпогрешности. А сокращение потребления настолько огромное, что надо искать значительный фактор дающий такой значительный результат. Опять-же дефицит на рынке труда как увязать с установкой ГБО? Никак! А с трудовой миграцией? Напрямую! А если наложить снижение потребления бензина с увеличением потока населения из страны то зависимость видна невооруженным глазом. Точно также этот фактор влияет на паралич рынка недвижимости.
Я понимаю что вокруг зрадная зрада, но как бы Вы какими цифрами оперируете, что утверждаете че это на уровне статпогрешности?
Вкладчик1234 написав: 100% Есть такой вид развед деятельности - по косвенным данным получать интересующие данные. По количеству поставляемого довольствия - численность личного состава, по типу камуфляжа - регион планируемой дислокации и тд. Таким образом, можно сделать вывод, что население Украины резко сократилось. Об этом-же говорит дефицит на рынке труда. Про наплыв украинцев в Польше знают все, но не Польшей одной. Например, рынок недвижимости Канады переживает бурный рост, в том числе благодаря увеличившемуся потоку эмигрантов из Украины.
Украинские строители и дальнобойщики никак не влияют на недвижимость Канады так как это нищеброды по меркам этой страны. На рынок недвижимости влияют толпы Китайцев и Индусов причем не самых бедных. Гуляя по Торонто у меня создалось впечатление , что я где-то между Шанхаем и Дели, но никак не в северной Америке.
Буду откровенен - я в Канаде не был (бывал в Штатах и в Нью-Йорке на Брайтоне можно подумать, что ты в б.СССР, но есть и китайские и корейские и индусские и хасидские районы). Но из того, что знаю - если говорить о Торонто, то это город компактного проживания национальных общин. Возможно, Вы просто были размещены в соответствующих локациях. Украинская диаспора в Канаде - одна из наибольших, 8-я по численности. И имеет все шансы к 2020 году выйти на 5-е место. И касательно "китайцев и индусов" - Вы так легко отличите китайца от корейца или тайца и индуса от бангладешца? Я, например, в Сеуле не мог узбеков от местных отличить, пока на русском не заговорят. Если речь о азиатах вообще, то как не трудно догадаться - азиатов на планете намного больше, чем украинцев, поэтому и в таком городе как Торонто их много. Кстати, о Торонто. Это один из 2-х самых "теплых" городов Канады - посмотрите на карту.Второй - Ванкувер, еще и ввиду соседства Большого огненного кольца в Тихом океане. Я не знаю, такие теплолюбивые люди как "китайцы и индусы" также широко представлены в не таких уж и теплых городах как Калгари, Виннипег и Эдмонтон, не говоря уж о более северных районах. Украинские-же строители и дальнобойщики (а еще ай-тишники, куда без них сейчас), нефтяники (Вы удивитесь, но еще во времена СССР на нефтяных месторождениях Сибири работало порядка 80% украинцев, причем с Западной Украины. Сейчас многие из них еще с 90-х работают на месторождениях Канады, да и сейчас туда много попадает), лесорубы и пр. - это люди с довольно неплохим по меркам Канады доходом и огромным спросом на рынке труда. Намного бОльшим, чем у других, более "престижных" специальностей. И если быть уж до конца откровенным, то собственно именно фактор наличия спроса на рынке труда и есть решающим для предоставления ипотеки, при помощи которой и совершаются подавляющее число сделок в недвижимости. Наличие-же своих сбережений намного меньше влияет на условия предоставления ипотеки чем уверенный доход. Я никоим образом не отрицаю участия в рынке недвижимости Канады "китайцев и индусов", но уж и Вы не пренебрегайте так нашими бывшими соотечественниками.
miroshnich007 написав:А где статистика по газу? На установку ГБО очереди по две недели по записи, и так по всем газовщикам. Заезжал к своим мастерам, мерен ML 350 ставили на газ. Говорят и Лексусы, и Инфинити бывают.
Ха! Нищеброды! Я думала газ удел нищих,вечно считающих копейки,не секрет,что мерины как правило на последние покупают,поэтому газ на мерине- не удивительно,сейчас в Украине мерины вышли на уровень ланосов, киа и рено. Но Лексусы и Инфинити?!?! Вы ещё скажите, что владельцы БМВ газ ставят... Бред...
драйвер написав:Ха! Нищеброды! Я думала газ удел нищих,вечно считающих копейки,не секрет,что мерины как правило на последние покупают,поэтому газ на мерине- не удивительно,сейчас в Украине мерины вышли на уровень ланосов, киа и рено. Но Лексусы и Инфинити?!?! Вы ещё скажите, что владельцы БМВ газ ставят... Бред...
Я тоже был удивлен, мастер высказал мне сою точку зрения,- что богатые потому и богатые, потому что "скряги". Ну, а ML350 приравнять к ланосу...гмм... готов свой поменять)) Недавно передо мной на заправке тойота крузер задувался. Я не говорю, что все дорогие машины на гбо переводят, но есть тенденция. Значит таких машин будет все больше.
rjkz написав:Украинские-же строители и дальнобойщики (а еще ай-тишники, куда без них сейчас), нефтяники (Вы удивитесь, но еще во времена СССР на нефтяных месторождениях Сибири работало порядка 80% украинцев, причем с Западной Украины. Сейчас многие из них еще с 90-х работают на месторождениях Канады, да и сейчас туда много попадает), лесорубы и пр. - это люди с довольно неплохим по меркам Канады доходом и огромным спросом на рынке труда.
бывший коллега уехал в Канаду, Виннипег. доход не такой уж и сногшибательный, чуть выше среднего. в Украине он мог позволить себе гораздо больше в плане потребления, за исключением жилья. У нас непомерно дорогое, во многом за счет искусственных составляющих. поэтому рынок и дохлый.